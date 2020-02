Sollte der Bau des Tesla-Werks in Grünheide scheitern, wird der Standort Deutschland massiv geschädigt. Mit Deutschen hat Firmenchef Musk jedoch bislang gute Erfahrungen gemacht, selbst mit heutigen Konkurrenten.

Der Druck ist immens. Schon im nächsten Jahr sollen in der neuen Tesla-Fabrik im brandenburgischen Grünheide die ersten Model 3 und Model Y vom Band rollen. "Giga-Berlin" wie Tesla-Chef Elon Musk seine dritte Autofertigung nach dem Stammwerk im Silicon Valley und dem in Shanghai nennt, ist Kern seiner Expansion in Europa. Von hier aus soll nicht nur der wichtige deutsche Automarkt, sondern ganz Europa mit Elektroautos versorgt werden. Teslas, "designed in California, made in Germany". Trefflich zu vermarkten, dank Fertigungsspezialisten, die für die Qualität ihrer Arbeit international berühmt sind. Trotz einiger Ausrutscher und trotz der Diesel-Skandale.

Aber der Druck lastet nicht nur auf Tesla. Für den Standort Deutschland ist das Risiko noch höher. "Wenn der Bau der Tesla-Fabrik scheitert, leidet das Ansehen Deutschlands erheblich", warnt der Silicon-Valley-Buchautor Mario Herger, ein Kenner der Elektroautobranche. Es ist ja nicht nur der Pannenflughafen Berlin-Brandenburg, die berüchtigtste Dauerbaustelle Deutschlands, die sich nur 30 Kilometer westlich vom neuen Tesla-Firmengelände befindet.

Jeder, der momentan in Deutschland ein Bauprojekt plant, ob Einfamilienhaus oder Industrieanlage, sollte vorher genau prüfen, ob das sein allgemeiner Gesundheitszustand erlaubt. So etwas kostet Nerven und viel Geld. Glücklicherweise gibt es immer noch Menschen, die das bejahen, auch Unternehmer.

Die Tesla-Fabrik ist eine riesige Chance für Deutschland. "Giga-Berlin" ist zwar auch eine Attacke. Allerdings nicht auf Deutschland, sondern auf die deutsche Autoindustrie. Der gebürtige Südafrikaner Musk bewundert deutsche Ingenieurskunst: "Deutschland hat hervorragende Ingenieurstalente", lobt er. Warum also nicht gleich direkt zur Quelle gehen?Deshalb soll zusätzlich zur Fabrik in Grünheide ein Forschungs -und Designzentrum eingerichtet werden, voraussichtlich in Berlin. In Teslas Stammwerk im Silicon Valley wimmelt es von Gerätschaften, die einst Vorzeigeprodukte Deutschlands waren oder noch sind. Wie Industrieroboter von Kuka aus Augsburg oder Pressen von Schuler aus Göppingen.Musk ist bei Übernahmen von Unternehmen sehr wählerisch. Bislang hat er nur sechs Unternehmen zugekauft, darunter den Produktionsexperten Grohmann Engineering aus Rheinland-Pfalz. Dessen Expertise hilft ihm jetzt nicht nur beim Fertigen von Autos, sondern auch bei Akkus. Musk versteht Deutsch und spricht auch ein paar Brocken: "Ich habe an der Universität ein Semester ...

