Landwirte in Deutschland protestieren seit Wochen gegen weitere Beschränkungen beim Düngen. Dabei wird auch an den Messstellen fürs Grundwasser Kritik laut.

Im Streit um strengere Düngeregeln für die Bauern wollen einige Bundesländer ihr Messstellennetz für Nitrat im Grundwasser überprüfen oder vergrößern. Bayern plant, die Zahl der derzeit 600 Messpunkte mehr als zu verdoppeln. Überprüfungen vorgesehen oder ins Auge gefasst haben auch Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter zuständigen Landesministerien ergab. Dagegen sehen mehrere andere Länder keinen Bedarf für Nachjustierungen. Teils sollen auch erst noch neue bundesweite Dünge-Neuregelungen abgewartet werden.

Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) forderte Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) auf, gemeinsam mit den Ländern "umgehend" Transparenz bei den deutschen Messstellennetzen schaffen. "Dort, wo Mängel feststellbar sind, müssen die Messstellennetze kurzfristig nachgebessert werden."

Klöckner schrieb in einem am Samstag veröffentlichten Brief vom 29. Januar: "Um Akzeptanz und Verständnis bei der Umsetzung der Düngeverordnung zu schaffen, ist es unumgänglich, dass unsere Landwirtinnen und Landwirte nachvollziehen können, dass die Länder die Messstellen plausibel und nach fachlichen Kriterien sorgfältig ausgewählt haben." Es liege auch in der Verantwortung Schulzes, Vorwürfen zu den Messnetzen nachzugehen.

Die Nitratbelastung muss zum Schutz des Grundwassers deutlich verringert werden. Weil die Werte schon seit Jahren zu hoch sind, hatte die EU-Kommission Deutschland beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) verklagt und 2018 Recht bekommen. Daher müssen Bund und Länder weitere Düngebeschränkungen umsetzen. Umwelt- und Agrarministerium in Berlin verhandeln mit Brüssel und wollen Anfang der neuen Woche überarbeitete Vorschläge übermitteln - die Kommission bewertet ...

