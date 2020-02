Welche Vorsätze wir auch haben, sie scheitern fast alle an der Struktur unseres Hirngewebes. Außer wir schlagen es mit seinen eigenen Mitteln.

Haben Sie schon aufgegeben - oder halten Sie noch durch? Nun, da das Jahr 2020 schon einige Wochen alt ist, können Sie Ihre Neujahrsvorsätze einer ersten Bilanz unterziehen. Mehr Sport, weniger Smartphone, kürzere Meetings - sinnvolle Ziele für Arbeit und Freizeit finden sich nach Silvester viele. Sollten Sie diese schon im Januar aus den Augen verloren haben, trösten Sie sich: Etwa die Hälfte der Deutschen gibt ihre guten Vorsätze nach kurzer Zeit wieder auf. Denn nichts ist so beständig wie die Gewohnheit - sie loszuwerden ist biologisch nahezu unmöglich. Mögen Sie auch zu den willensstärksten Zeitgenossen gehören, wenn Sie Ihre Routinen umstellen wollen, legen Sie sich mit dem härtesten Gegner an, den das Gehirn zu bieten hat: den Basalganglien tief in unserer Hirnstruktur, die unser gewohnheitsmäßiges Handeln steuern.

Die allermeisten Handlungen in unserem Leben folgen nämlich eingeübten Abläufen, die unterbewusst gesteuert werden. ...

