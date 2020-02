Deutschland verliert in der Steuerpolitik den Anschluss. Zwei Revoluzzer aus der Union wollen das ändern - und Unternehmen und Bürger entlasten. Ködern wollen sie die SPD mit höheren Steuern für Spitzenverdiener.

Das Berliner Büro des Bundestagsabgeordneten Fritz Güntzler wirkt nicht gerade wie eine revolutionäre Zelle. Es liegt an einem schattigen Gang, versprüht den Charme der Vorwendezeit, und viel mehr als ein Schreib- und Besprechungstisch passt nicht rein. Der Besucher fragt sich zwangsläufig: Wie kommt man in dieser bedrückenden Atmosphäre auf frische Gedanken? Vielleicht ist Güntzler das Kunststück gelungen, weil er seinen Vorstoß nicht allein ausgeheckt hat. Der CDU-Politiker plant ihn mit seinem CSU-Kollegen Sebastian Brehm. Die Idee der beiden Steuerberater: Deutschland braucht dringend eine Unternehmenssteuerreform, um international wieder wettbewerbsfähig zu werden. Und damit diese politisch durchsetzbar ist, sollen auch die meisten Bürger von Entlastungen profitieren - durch Glätten und Strecken des Einkommensteuertarifs.

Stillstand oder Aufbruch?

Plötzlich ist sie da: die Chance, dass die große Koalition aus ihrem steuerpolitischen Schlaf erwacht. Dafür verabschieden sich Güntzler und Brehm mal eben vom bisher gültigen Parteidogma, dass es in Deutschland alles geben darf, nur keine Steuererhöhungen. Sie wollen den Solidaritätszuschlag dem Namen nach abschaffen, ihn für Gutverdiener aber in den Einkommensteuertarif integrieren. Das ist nach traditioneller Unionslesart eine Erhöhung, nach Meinung der Reformer aber nichts anderes als die Fortschreibung des Status quo.

Dass es nennenswerte Entlastungen nur für gering- und normalverdienende Bürger geben würde, nehmen sie gern in Kauf. Weil ja gleichzeitig Unternehmen entlastet werden sollen. Und weil es ihnen ums Grundsätzliche geht: "Wir müssen in Deutschland bei den großen Themen wie einem modernen Steuerrecht endlich vorankommen", sagt Güntzler. Und Brehm sekundiert: "Wir möchten, dass das Land erfolgreich ist - und auch der Regierung ein Aufbruch gelingt."Der Zeitpunkt des Vorstoßes ist gut gewählt. Denn zum einen sind die finanziellen Spielräume größer denn je: Allein im vergangenen Jahr erwirtschaftete der Staat einen Überschuss von rund 50 Milliarden Euro. Zum anderen liegt Deutschland mit einer Steuerbelastung für Kapitalgesellschaften von mehr als 30 Prozent im Vergleich deutlich über dem EU- und dem OECD-Schnitt. Personengesellschaften, zu denen die meisten Familienunternehmen zählen, werden im Extremfall sogar mit mehr als 45 Prozent belastet. Und durch den Brexit könnte sich der Steuerwettbewerb weiter verschärfen.Zynische Beobachter, von denen es in der Hauptstadt mehr als genug gibt, werden die Initiative der beiden Unionspolitiker dennoch belächeln. Zwar sind Güntzler und Brehm respektierte Fachpolitiker, aber ihre politische Macht ist begrenzt. Und das Verhetzungspotenzial ihres Vorschlags gewaltig. Es fängt schon damit an, dass auch Unternehmen entlastet werden sollen. Und es hört noch längst nicht damit auf, dass Spitzenverdiener dem Modell zufolge nicht unbedingt deutlich mehr belastet würden.

Der Vorschlag hat deshalb nur eine Chance, wenn er nicht gleich zerredet wird. Dabei könnte helfen, dass die Reform der beiden Unionspolitiker in weiten Teilen mit den Ideen anderer Parteien übereinstimmt. Selbst die FDP und die Linke stellen gerade verwundert fest, dass sie in der Steuerpolitik fast mehr gemeinsame als trennende Forderungen haben. Während Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch nur beklagt, es sei "ungerecht, dass viele Arbeitnehmer schon mit mittlerem Gehalt zu Spitzenverdienern erklärt werden", nennt der FDP-Vorsitzende Christian Lindner es eine "Schande, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...