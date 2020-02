Seit dem Neujahrsfest sind die Börsen in China geschlossen. Zur morgigen Wiedereröffnung verspricht die Zentralbank eine Geldspritze.

Am morgigen Montag (02:15 MEZ) eröffnen in Festland-China die Märkte wieder. Die Börsen in Schanghai und Shenzhen waren seit dem 23. Januar geschlossen, nachdem die chinesische Regierung die landesweiten Neujahrsfeiertage wegen des Coronavirus verlängert hatte.

Es werde keine weiteren Verzögerungen geben, zitierte die Zeitung der regierenden Kommunistischen Partei "People's Daily" führende Mitarbeiter der Wertpapieraufsicht. Die Abendsitzungen des Futures-Handels würden jedoch ab Montag ausgesetzt. Short-Selling soll ebenfalls weiterhin nicht möglich ...

