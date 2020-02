Der Finanzkonzern Zions Bancorporation N.A. (ISIN: US9897011071, NASDAQ: ZION) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 34 US-Cents an seine Anteilseigner aus, wie am Freitag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 20. Februar 2020 (Record date: 13. Februar 2020). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,36 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 45,49 US-Dollar (Stand: 31. Januar 2020) ...

