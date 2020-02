Der Umsatz kletterte um 14 Prozent auf 36,9 Mrd. USD. Das Nettoergebnis steigerte der Konzern auf 11,65 Mrd. USD bzw. 1,51 USD je Aktie. Im Vorjahreszeitraum hatte Microsoft 1,08 USD verdient. Mit diesem Wachstum hat der Softwareriese sämtliche Erwartungen übertroffen. Im Cloud-Geschäft betrug das Wachstum 27 Prozent und es sieht gut dafür aus, dass sich dieses Segment auch künftig stark entwickelt. Gut sieht es auch im Bereich Künstliche Intelligenz aus. Gerade hat Volkswagen seine strategische Partnerschaft mit Microsoft ausgeweitet. Der Autobauer kooperiert bislang mit dem Softwarekonzern, um seine Autos in der "Volkswagen Automotive Cloud" voll zu vernetzen. Künftig soll die langfristig angelegte Zusammenarbeit auch Nachhaltigkeit, digitale Bildung und Mitarbeiterengagement umfassen. Microsoft wird dabei ein digitales Trainingsprogramm anbieten. Gemeinsam will man zudem Konzepte entwickeln, wie mit Hilfe von KI der CO2-Ausstoß reduziert werden könne. Bei Microsoft sind wir in unserem Langfristdepot dabei. Auch Sie können angesichts des gegebenen Zukunftspotenzials für die Geschäftsfelder KI und Cloud weiter dabeibleiben. GRATIS-Hörbuch von Max Otte herunterladen: Sicher durch den Crash!

