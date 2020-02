3.2.: Wilhelm Rasinger läutet die Opening Bell für Montag. Der IVA-Mann blickt für uns auf die 10er-Jahre an der Wiener Börse zurück, die österreichischen Anleger hätten zu wenig von den Dividenden profitiert. Mehr dazu heute Mittag im gabb http://www.boerse-social.com/gabb 31.1.: Viktoria Schnaderbeck läutet die Opening Bell für Freitag. Die ÖFB-Teamkapitänin wurde beim "Business Athlete Award" zum Rookie of the Year gewählt: Eigenes Business während aktiver Karriere http://www.sportgeschichte.at/baa https://photaq.com/page/index/3767 30.1.: Melanie Brandstätter läutet die Opening Bell für Donnerstag. Die Ex-Staatsmeisterin im SUP (Stand Up Paddling) hat die Flexyfit Sports Academy aufgebaut - Rang 3 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...