Nach einem gut behaupteten Start drehten die europäischen Aktienmärkte am Freitag im Verlauf deutlicher ins Minus. Mit Blick auf die Ausbreitung des Coronavirus bleiben die Anleger weiter vorsichtig. Die Zahl der Todesopfer durch das Coronavirus steigt weiter, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rief zudem den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Die WHO sieht allerdings trotz des Notstands "keinen Grund" für Reise- und Handelsbeschränkungen mit China. Der DAX verlor 1,3 Prozent auf 12.982 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 ging es um 1,35 Prozent auf 3.641 Punkte nach unten. Am Freitag Vormittag gab es enttäuschende Wachstumsraten aus der Eurozone, die Wirtschaftsleistung im vierten Quartal 2019 legte mit 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal ...

