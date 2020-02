Das Internet der Dinge gewinnt zunehmend an Popularität - kein Wunder, hilft es doch den Menschen viele Aspekte ihres Lebens einfacher zu bewältigen. Doch wie so oft, hat die Medaille auch eine Kehrseite. Viele der Herausforderungen die es mit sich bringt, haben die Entwickler erst sukzessive erkannt und so könnte es auch in Zukunft sein. Probleme beim Management großer Netzwerke, bei der Bereitstellung der einzelnen Geräte und der Registrierung in der Cloud sind bereits bekannt. Viele andere Probleme sind jedoch noch nicht gelöst. Die erforderliche Leistung von einigen Serverfarmen, die einige ...

