Die Woche scheint am deutschen Aktienmarkt gut behauptet zu beginnen. Nach der schwächsten Börsenwoche im DAX +0,40% seit August vergangenen Jahres zeichnet sich am Montag eine leichte Stabilisierung ab. Kurz vor Xetra-Handelsstart wurde der deutsche Leitindex 0,3 Prozent höher taxiert bei 13.026 Punkten. Der DAX kämpft in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal um die runde Marke von 13.000 Punkten.Das ...

