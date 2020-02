Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) legt heute Morgen nach: Donnerstag vehementer pauschaler Widerspruch, Freitag Rückkaufprogramm heute konkreze Stellungnahme zu den Ontake -Vorwürfen. Aurelious nekommt wieder einmal kräftige Vorwürfe zu hören: Am Donnerstag meldet sich eine bisher gänzlich unbekannte "Ontake" mit einem mit Grafiken und Schaubildern gespickter "Studie" von 48 Seiten überAurelius mit dem klaren Fazit: Aktie hab eeinen NAV von 0,40 EUR, Ergebnis Kurssturz unter 30,00 EUR, am selben Tag erholt auf über 32,00 EUR. Heute nun die angekündigte Stellungnahme ...

