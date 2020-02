Strabag stellt Komplex in München vor >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » bankdirekt.at trending: Tesla im Jänner ... » Tele Columbus und Drillisch vs. BT ... Strabag Ein Komplex mit geometrischer Baufigur wurde in Münchens trendiger Maxvorstadt aufgestockt. ZÜBLIN Timber lieferte LENO-Brettsperrholzelemente für das viergeschossige Gebäude. Das bestehende Staffelgeschoss aus Stahlbeton wurde vom Bestandsgebäude abgerissen und eine massive Holzkonstruktion wurde errichtet. Hier erfahren Sie mehr http://bit.ly/38N1hSI (Fotos: Brigida González) strabag züblin züblintimber constructionworldwide TEAMSWORK nachverdichtung >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier ...

