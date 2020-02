Der deutsche Leitindex erobert wieder die Marke von 13.000 Zählern zurück. Denn die Kursverluste an den asiatischen Börsen hielten sich nach den ersten Tiefschlägen in Grenzen.

Der deutsche Leitindex gibt sich nicht so leicht geschlagen: Der Dax startet mit einem Plus von 0,3 Prozent und 13.020 Zählern den Handel. Die Gewinnerliste führen die Pharmaaktien Bayer und Merck an, gefolgt vom Energiekonzern RWE.

Noch am Tag des Brexits hatte der Dax deutlich nachgegeben. Er fiel am Freitagnachmittag unter die Marke von 13.000 Punkten und notierte zum Handelsschluss 1,3 Prozent im Minus bei 12.982 Punkten. Damit notiert der Leitindex auf dem niedrigsten Schlussstand seit zwei Monaten. Nachbörslich rutschte der Leitindex sogar bis auf 12.880 Punkten ab.

Ein Grund für den heutigen Erholungsversuch: Die Reaktionen an den Börsen im Reich der Mitte, die wegen des chinesischen Neujahrsfest seit dem 23. Januar geschlossen gewesen waren, hielten sich in Grenzen. Der Shanghai-Composite-Index fiel zwar zunächst um 8,73 Prozent, der Composite-Index im südchinesischen Shenzhen sogar um 9,13 Prozent. Doch im Laufe des Handelstags in Asien gaben die Märkte aber nicht weiter nach und erholten wieder etwas. Zum Handelsschluss beträgt das Minus noch 7,7 Prozent (Shanghai) und 8,4 Prozent (Shenzhen).

Zahlreiche Anleger stießen nun Aktien aller Branchen ab, teils sogar am Tageslimit von zehn Prozent. Nicht so stark betroffen waren nur wenige Papiere der Pharma- und Medizinbranche - auf denen wegen der Behandlung der Krankheit und Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Virus besondere Aufmerksamkeit liegt.

Die Märkte reagieren damit auf die noch unsicheren wirtschaftlichen Folgen des neuartigen Virus. Frühere Pandemien hatten nur eine relativ kleine Wachstumsdelle verursacht. Aber dieses Mal ist das volkswirtschaftliche Infektionspotenzial deutlich größer.

Commerzbank-Devisenanalyst Ulrich Leuchtmann hat einen etwas anderen Blick auf den Coronavirus. Die Epidemie ist seiner Ansicht nach für Chinas Verantwortliche auch ein Narrativ, mit dem der weitere unvermeidliche Rückgang der Wachstumsraten verkauft werden kann. "Wenn's der "teuflische" Virus ist, dann erübrigt sich eine Diskussion um die Grenzen, die das eigene politische System der langfristigen ökonomischen Entwicklung setzt", schreibt er in dem heutigen seinem Morgenkommentar.

Aktivismus sei aus epidemiologischer Sicht sicherlich höchst begrüßenswert. "Aber er ist auch politisch nützlich angesichts der nicht mehr zu leugnenden ökonomischen Normalisierung, die Anpassungsprobleme schafft (Überkapazitäten etc.) und im Wettstreit der politischen Systeme nicht gut ankommt".

Nach einer Studie der Anlagegesellschaft Grüner Fisher haben sich bei früheren Epidemien die Aktien als relativ robust erwiesen. Ein Beispiel ist die sogenannte Schweinegrippe. Die erste Welle von Nachrichten zu dieser Krankheit führte zwischen dem 8. und dem 15. Mai 2009 zu einem Einbruch des US-Aktienindexes S&P 500 um knapp fünf Prozent. Die ersten Nachrichten über Erkrankungen kamen aus Mexiko.

