Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Palma (pts007/03.02.2020/09:30) - Online-Handel leicht gemacht? Geht das heute überhaupt noch, ohne große finanzielle Risiken einzugehen? Ja - eine lukrative Möglichkeit für erfolgreichen Online-Handel bietet der Streckenhandel, auf Englisch: "Dropshipping". Hier verkauft der Händler Waren online, ohne diese zuvor eingekauft und gelagert haben. Langjähriger Experte ist die EXPERTISEROCKS SL aus Spanien. Die Geschäftsführerin Jasmin Hoffmann und der Sachverständige für Dropshipping, Fabian Siegler, erzielen überragende Erfolge für ihre Kunden. Außerdem vertreiben sie fertige, erfolgreich bestehende Webshops an B2B-Kunden. Ihr Wissen geben die beiden in Workshops und Schulungen weiter - seit Oktober 2019 gibt es darüber hinaus das Dropshipping Magazine unter https://dropshipping-magazine.rocks/ . Neu ist, dass es das Magazin ab sofort im Jahres-Print Abo sowie im Einzelbezug gibt.



Das Magazin bietet dem Leser wertvolle Informationen, Praxistipps und Interviews rund um das Thema Dropshipping und Online-Handel. Hoffmann und Siegler vermitteln dem Leser dort ihre langjährige Expertise und wertvolles Branchen-Wissen. Bereits zum Start trifft das Magazin auf großes Interesse seitens der Online-Händler und Interessierten. "Die Nachfrage und das Feedback der Leser übertrifft bei Weitem unsere Erwartungen", so Hoffmann. "Unsere Fachartikel und Informationen behandeln aktuelle Themen zum Thema Dropshipping und treffen genau den Nerv unserer B2B-Kunden. Auch Interessierte werden mit wertvollen Informationen zum Start ihres Business versorgt."



Das nächste Magazin ist ab sofort kostenfrei online abrufbar sowie als Print-Ausgabe erhältlich. Ein elementares Thema, denn für den Erfolg eines Online-Händlers ist es maßgeblich, die Verkaufspreise optimal zu kalkulieren. Nur wenn der Verkaufspreis einerseits marktgerecht gestaltet und andererseits gewinnträchtig ist, stellt sich der gewünschte Erfolg ein. Insbesondere im Dropshipping Business sind einige zusätzliche Aspekte zu berücksichtigen, die sich teilweise signifikant von der Kalkulation im klassischen Online-Handel unterscheiden.



Das Dropshipping Magazine bietet dem Leser Hintergrundwissen zu diesem Thema, führt in die korrekte Kalkulation ein und versorgt den Online-Händler mit wertvollen Praxistipps für mehr Erfolg im täglichen Business. Außerdem findet der Leser viele weitere hilfreiche Informationen und informative Fachartikel zum Online-Handel.



Dabei arbeiten die beiden Herausgeber auch gern mit Experten und Partnern zusammen. "Wir freuen uns über Kooperationsanfragen, Berichterstattungen und Interviews mit Experten", so Siegler. "Unsere Leser interessieren sich sehr für Erfahrungsberichte und nehmen Praxistipps von Branchenexperten dankbar an." Interessierte für Kooperationsanfragen wenden sich gerne an den Pressekontakt.



