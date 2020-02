Der von KFM verwaltete Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds hat eine Zuteilung an der Neuemission der 5,375%-Hybrid-Anleihe der Porr AG erhalten. Die im Januar 2020 begebene Hybrid-Anleihe mit unendlicher Laufzeit verfügt über einen Zinskupon von 5,375% p.a. (Zinstermin jährlich am 06.02.). Im Rahmen der Emission wurden 150 Mio. Euro mit einer Mindestzeichnung von 100.000 Euro und einer Stückelung von 1.000 Euro platziert. Ab dem 1. Rückzahlungstag am 06.02.2025 wird die Anleihe mit dem 5-Jahres-Swapsatz + 10,641% p.a. verzinst.

Den vollständigen Artikel lesen ...