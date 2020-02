Bauvorhaben sind eine harte Probe für Auftraggeber und Unternehmen. Zu unterschiedlich sind die Motive, zu langwierig die Projekte. Ein exklusives Ranking zeigt, welche Baurechtsanwälte Nerven und Geldbeutel schonen.

Es klang weder nach einem unterhaltsamen noch nach einem besonders komplizierten Projekt: Auf einem Friedhof in Norddeutschland sollten eine neue Halle für Trauerzeremonien und zwei zusätzliche Öfen fürs Krematorium gebaut werden. Stephan Freund von der Düsseldorfer Kanzlei Heuking Kühn übernahm die baurechtliche Betreuung. Und denkt heute, nach zwei Jahren, in denen er zweimal wöchentlich in den Norden gereist ist, voller Grausen an den Fall zurück: Sah das Ganze zu Beginn noch überschaubar aus, so explodierte am Ende die Auftragssumme von 20 auf 30 Millionen Euro. Der Bau dauerte eineinhalb Jahre länger als geplant. Immer wieder musste Freund mit Bauunternehmern, Architekten, Handwerkern und Behörden über 200 Nachträge verhandeln.Eine der Ursachen: Der verantwortliche Generalunternehmer hatte sehr knapp kalkuliert, wohl weil er Lücken in der Ausschreibung erkannt hatte. So bekam er als günstigster Anbieter erst mal den Zuschlag - und konnte dann einen Nachtrag nach dem anderen stellen, um doch noch auf seine Kosten zu kommen, berichtet Freund. Vor Gericht landen solche Fehlplanungen nur selten, zu groß ist die Verhandlungsmacht des Generalunternehmers: Bekommt er nicht sein Geld, geht auch der Bau nicht weiter, und die Verluste werden immer größer.

"Alle haben wahnsinnige Angst vor Nachträgen", resümiert Freund. Und deshalb sind auch alle darauf angewiesen, schon frühzeitig gute Baurechtsanwälte an ihrer Seite zu wissen. Denn solche Nachträge, die später Zeitrahmen und Kosten sprengen, lassen sich nur an einer Stelle wirklich effektiv unterbinden: bei der Gestaltung der Ausschreibung. Welche Anwälte im Land in dieser Disziplin das größte Renommee genießen, das zeigt das exklusive Ranking, welches das Handelsblatt Research Institute im Auftrag der WirtschaftsWoche erstellt hat (siehe Tabelle Seite 2).

Baurisiko Artenschutz

Die Nachträge können aus verschiedensten Anlässen zustande kommen, nicht alle lassen sich im Vorfeld vermeiden. Mal ist die Planungszeit vor der Ausschreibung zu kurz bemessen für gründliche Arbeit, mal planen Bauherren selbst plötzlich um. Mal machen Behörden überraschende Vorgaben oder fordern besondere Sicherheitsmaßnahmen ein, mal streiten sich Architekten mit eigenwilligen Bauherren. Oder es ändern sich einfach während der Bauzeit gesetzliche Vorschriften oder andere Regeln. Unübersichtlich ist das Baurecht mit seinen 20.000 Vorschriften in Landesbauordnungen ohnehin. Hinzu kommen kommunale Regeln, Bebauungspläne einzelner Stadtviertel und Spezialvorschriften für ...

