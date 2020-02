Martin Richenhagen, deutscher Chef des US-Landmaschinenbauers Agco, über Donald Trumps Handelsattacken, den US-Wahlkampf und seinen Freund Norbert Walter-Borjans.

Martin Richenhagen ist geborener Kölner und führt den US-Landmaschinenbauer Agco seit 2004. Mitte der Achtzigerjahre wechselte der verbeamtete Lehrer aus dem Schuldienst in die Wirtschaft. Seit 2011 hält Richenhagen neben der deutschen auch die amerikanischen Staatsbürgerschaft.

Herr Richenhagen, die USA und China haben zur Beilegung ihres Handelsstreits ein Teilabkommen erzielt. Weil China sich verpflichtet, mehr aus den USA zu importieren, hat Donald Trump die Bauern bereits aufgerufen, größere Traktoren zu kaufen. Können Sie sich vor Aufträgen noch retten?Wir spüren noch gar nichts. Erst mal müssen die Chinesen tatsächlich wieder anfangen, landwirtschaftliche Produkte in den USA zu kaufen. Wenn dann die Preise steigen sollten, könnten die Bauern über neue Investitionen nachdenken.

Das sind aber ganz schön viel "Wenns".Es bleiben Zweifel. Niemand weiß, was wirklich in dem Teilabkommen steht, da der Text nicht öffentlich ist. Und selbst wenn die Chinesen sich verpflichtet haben sollten, ordentlich in den USA einzukaufen, dürften sie zunächst sehr vorsichtig vorgehen - und auch weiterhin in Ländern wie Brasilien kaufen.

Das Teilabkommen soll nur ein erster Schritt sein. Erwarten Sie, dass es vor der US-Präsidentschaftswahl im November eine endgültige Lösung im Handelsstreit gibt?Man sollte die Volatilität des Präsidenten nie unterschätzen, aber für den Moment scheint er zufrieden mit dem Ergebnis zu sein. Trump hat den Vertrag in Davos ja überschwänglich gefeiert. Im Moment sieht es also nach Ruhe an dieser Front aus.

Dafür rückt die EU wieder in Trumps Fokus …Europa ist wohl als Nächstes dran, ja. Ich finde gut, dass die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sofort das Gespräch mit Trump gesucht hat. Es ist wichtig, dass verhandelt wird. Schließlich haben wir durch das Scheitern von TTIP eine große Chance verpasst. Ich bin optimistisch, dass dieses Mal etwas Vernünftiges herauskommt.

Bislang haben die Amerikaner versucht, die EU zu Zugeständnissen zu bewegen, indem sie mit Autozöllen drohen - unter denen vor allem Deutschland leiden würde. Wie real ist die Gefahr?Ich glaube nicht, dass Deutschland speziell herausgepickt wird. Beide Seiten wissen, dass die Gespräche mit der EU geführt werden müssen - und Europa wird sich da auf keinen Fall spalten lassen. Zumal sich die deutsche Automobilindustrie gerade klug verhält, indem sie viel in den USA investiert. Allerdings wird Deutschland einen Weg finden müssen, seinen großen Handelsbilanzüberschuss zu senken. Dieses Thema ...

