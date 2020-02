An seinem Standort in Wieselburg (Österreich) baut Lichttechnik-Spezialist ZKW ein neues Logistikzentrum und ein modernes Entwicklungslabor. Das Lichtsystemeunternehmen ZKW baut seinen Firmensitz im österreichischen Wieselburg aus. So wird es einen Neubau für das Logistikzentrum sowie ein neues Entwicklungslabor geben. Insgesamt umfasst das Projekt eine Grundfläche von 2.500 Quadratmeter, so ZKW. Die Investition von rund sieben Millionen Euro werde sich über die kommenden zwei Jahre erstrecken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...