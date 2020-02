gunnVon der Übernahme verspricht sich Decawave die noch breitere und globale Marktdurchdringung seiner IR-UWB-Technologie (Ultra Wideband). Die Technologie basiert auf einem aufkommenden IEEE-Standard und ermöglicht einer äußerst präzise Ortung. Derzeit kommt IR-UWB bereits in Smartphones und Autos und in mehr als 40 anderen vertikalen Systemen zum Einsatz. Ihre Stärken liegen in der präzisen Ortung in Gebäuden und einer sicheren Kommunikation. Darüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...