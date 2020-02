Der Renditevorsprung grüner Aktienfonds gegenüber klassischen Produkten wird immer größer. Doch nicht alles, was grün aussieht, ist auch tatsächlich nachhaltig.

Greta Thunberg hatte ihren großen Auftritt in Davos. Auf dem Weltwirtschaftsforum las die schwedische Schülerin den Entscheidern dieser Welt erneut die Leviten. Ihre Stimme wird auch in der Finanzbranche gehört. Die Klimaaktivistin hat sogar eines gemeinsam mit den Geldverwaltern: So wie sie binnen eines Jahres zur Ikone einer globalen Bewegung wurde, scheinen in jüngster Zeit auch die Asset-Manager mit Nachhaltigkeits-Investments durchzustarten. Dabei geht es nicht nur um die Umwelt, sondern auch um soziale Fragen und gute Unternehmensführung.

Der Ansatz scheint sich finanziell zu lohnen. "Unsere Daten widerlegen die These, dass Investieren mit gutem Gewissen Geld kostet", sagt André Härtel von Scope Analysis. Er vergleicht die durchschnittlichen Erträge international und nachhaltig anlegender Aktienfonds mit den Produkten ohne diesen zusätzlichen Filter bei der Unternehmensauswahl.

Im Rückblick über die vergangenen zehn Jahre lieferten die nachhaltigen Strategien jährlich im Schnitt eine Mehrrendite von einem halben Prozentpunkt (siehe Grafik). Dieser Vorsprung wuchs im Zeitablauf und erreichte im vergangenen Jahr 3,1 Prozentpunkte: 28,5 Prozent gegenüber 25,4 Prozent Ertrag.

Experten beim großen französischen Vermögensverwalter Amundi haben den Trend ebenfalls analysiert. "Wir erkennen diese Mehrrenditen seit einigen Jahren, und sie scheinen sich zu beschleunigen", sagt Vincent Mortier in Paris. Dynamisch sei diese Entwicklung vor allem in Europa. "Das ist allerdings auch eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, weil immer mehr Investoren nachhaltig anlegen", ergänzt der Amundi-Mann. Seiner Meinung nach steigt beispielsweise die Nachfrage nach Aktien von Herstellern regenerativer Energien, was die Kurse tendenziell beflügelt. Auf der anderen Seite laufen die Titel zum Beispiel von Ölgesellschaften schlechter.

H&M will mit Musikstar punkten

Verschiedene Großanleger haben sich bereits zusammengeschlossen, um in gemeinsamen Initiativen den Druck auf die Produzenten fossiler Energien zu erhöhen. Der Schwerpunkt beim nachhaltigen Investieren liegt ohnehin beim Klimathema. Das treibt auch immer mehr Unternehmen um. Jetzt will zum Beispiel die börsennotierte Bekleidungsfirma H&M ihr Image verbessern.

Das schwedische Unternehmen bietet eine als nachhaltig ausgewiesene Modekollektion an. Engagiert hat sie dafür Billie Eilish. Die 18-Jährige ist seit dem vergangenen Jahr der Shootingstar am Musikhimmel und soll dem Absatz nachhaltig hergestellter Pullis und T-Shirts im Schlabberlook auf die Sprünge helfen - was bisher auch funktioniert.

Nach Meinung von Scope-Analyst Härtel dürfte der Investment-Trend anhalten: "Künftig wird es immer mehr ‚grüne' Anlagen geben, das Thema Nachhaltigkeit wird dann voll im Fondsmanagement integriert sein." Dieses neue Denken müsse sich aber bei den Unternehmen in der Breite erst noch durchsetzen. Ein Beispiel lieferte jüngst Joe Kaeser. Der Siemens-Chef zog die Kritik der "Fridays for Future"-Bewegung auf sich, weil er Signalsysteme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...