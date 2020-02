Hyundai hat am Wochenende die Produktion des SUV Palisade in seinem südkoreanischen Werk eingestellt. Auch Ssangyong will seine Fertigung in Pyeongtaek bis zum 12. Februar ruhen lassen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters sind die Fertigungsunterbrechungen hauptsächlich auf die Schließung von Werken in China aufgrund des Coronavirus zurückzuführen, durch den die Komponentenversorgung unterbrochen wurde. Hyundai sucht aktuell nach alternativen Lieferanten in Südkorea und anderen Teilen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...