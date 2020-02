Die russische Wirtschaft lahmt, die Realeinkommen sinken. Warum ist Präsident Wladimir Putin immer noch so beliebt?

Die meisten modernen Diktatoren scheinen sich die Loyalität ihres Volkes nicht dadurch erhalten zu wollen, dass sie ihm geben, was es will. Sondern indem sie es glauben lassen, dass sie das Gewünschte bereits haben. Niemand verfolgt diesen Ansatz geschickter als der russische Präsident Wladimir Putin.

Obwohl Putins Zustimmungswerte in den vergangenen Jahren abgenommen haben, sind sie immer noch hoch. Laut Umfragen bewerten 61 Prozent der Russen seine Leistung positiv. Wären heute Präsidentschaftswahlen, würden 44 Prozent für Putin stimmen. Kein anderer Kandidat bekäme auch nur ein zweistelliges Ergebnis. Wie kann das sein?

Putin verdankt seine Beliebtheit sicher nicht seiner Wirtschaftspolitik. Als er 2012 erneut Präsident wurde, versprach er Reformen, höhere Produktivität, Investitionen und einen höheren Lebensstandard. Nichts hat er einhalten können. Seine Regierung scheint bis heute keinen Plan zu haben, wie sich das Wachstum ankurbeln lässt. Der Internationale Währungsfonds erwartet in den nächsten fünf Jahren ein durchschnittliches BIP-Wachstum von weniger als zwei Prozent. 2021 könnte der russische Anteil am weltweiten BIP kaufkraftbereinigt erstmals in der modernen Zeit unter drei Prozent fallen. Nominal wird der Anteil mit geschätzten 1,8 Prozent noch niedriger sein. Das Realeinkommen der russischen Haushalte liegt heute zehn Prozent niedriger als 2014 - und es gibt keine Anzeichen für eine Erholung.

Wie also erklärt sich Putins anhaltende Beliebtheit? Wie Daniel Treisman und ich in einer neuen Studie argumentieren, liegt die Antwort in der Fähigkeit, Informationen zu kontrollieren. ...

