Die Analysten von Raiffeisen Research raten im Hinblick auf das sich ausbreitende Corona-Virus weiterhin zu Besonnenheit was die Finanz- und insbesondere Aktienmärkte betrifft, wie sie in einer aktuellen Publikation meinen. Spätestens wenn der Höhepunkt der Neuinfektionen überschritten ist (chin. Behörden erwarten das aktuell in 10-14 Tagen, konservativer sollte man vielleicht eher von Mitte Feb. - Mitte März ausgehen) und die Situation unter Kontrolle erscheint (derzeit natürlich nicht seriös zu timen), sollten sich die Finanzmärkte wieder der positiven Fundamentaldaten besinnen und ihre Verluste rasch wieder aufholen, glauben die Analysten. Auch wenn anschließend Wirtschaftsdaten (BIP Q1, etc.) aus China nachlaufend noch Schwäche zeigen werden, dürfte das an den ...

