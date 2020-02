Boris Johnson positioniert sich gegenüber der EU kämpferisch: Das Land solle in Zukunft nicht länger Brüsseler Standards folgen. Ein Abkommen nach kanadischem Vorbild soll es richten. Doch das könnte Probleme bringen.

Britische Premierminister suchen sich für Ansprachen, die sie für besonders bedeutend erachten, gerne historische Gebäude aus. Und bedeutend war der Anlass für die Rede von Boris Johnson am Montag allemal: Schließlich sollte der derzeitige britische Regierungschef bekanntgeben, welche Position London bei den kommenden Verhandlungen mit der EU einnehmen wird. Als Kulisse für seine Rede wählte Johnson daher einen imposanten Saal im barocken Old Royal Naval College in Greenwich aus. Es sollte keinen Zweifel daran geben, dass hier Geschichte geschrieben würde. Das Motto seiner Ansprache: "Großbritanniens Potential freisetzen".

Die Rede könnte allerdings vor allem als Beginn einer historischen Zäsur in die Geschichtsbücher eingehen. Denn Johnson nahm gegenüber der EU eine kämpferische Position ein: Nach dem Ende der Übergangszeit, die Ende dieses Jahres ausläuft, werde es "keine Notwendigkeit" für Großbritannien geben, weiter irgendwelchen EU-Regeln zu folgen, sagte Johnson. Das Land solle auch nicht länger der Gerichtsbarkeit der europäischen Justiz unterworfen sein. Johnson rief zu einem Handelsabkommen nach dem Vorbild des europäisch-kanadischen Wirtschafts- und Handelsabkommens CETA auf.

"Wir haben unsere Wahl getroffen - wir wollen ein Freihandelsabkommen ähnlich dem mit Kanada", sagte Johnson. Sollte das nicht gelingen, dann werde Großbritannien ähnliche Handelsbeziehungen zur EU anstreben wie sie die EU derzeit zu Australien unterhält, sagte Johnson dann. Das klang ein wenig wie Schönmalerei: Denn zwischen der EU und Australien gibt es derzeit lediglich eine Reihe kleinerer Verträge, die nur einige wenige rudimentäre Fragen abdecken.

Großbritannien sei zwar dazu bereit, über Fischereirechte zu sprechen, sagte Johnson dann. Hierüber solle allerdings Jahr für Jahr neu verhandelt werden, um sicherzustellen, "dass britische Gewässer ...

