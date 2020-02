EANS-Adhoc: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft / AT&S passt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2019/20 an / Produktionsstandorte von AT&S in China aufgrund des Coronavirus beeinflusstVeröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.Gewinnprognose 03.02.2020Leoben - Die Ausbreitung der Viruskrankheit Corona beeinflusst gegenwärtig die Produktion von AT&S in China. Aufgrund dieser Entwicklung werden die Umsätze im vierten Quartal des laufenden Jahres hinter den Erwartungen liegen. AT&S passt daher die bestehende Umsatz- und Ergebnisprognose (bisher: Umsatz auf Vorjahresniveau mit 1.028,0 Mio. EUR, EBITDA-Marge zwischen 20 % und 25 %) an und erwartet für das laufende Geschäftsjahr ein Umsatzniveau von 960 Mio. EUR bei einer EBITDA-Marge von 18 % bis 20 %.Vorbehaltlich der Personalverfügbarkeit starten die Werke in Shanghai und Chongqing II nach den verlängerten Feiertagen zum Neujahrsfest in der Woche vom 10. Februar 2020. Das Werk Chongqing I konnte nach dem Neujahrsfest die Produktion mit reduzierten Kapazitäten plangemäß aufnehmen. Aktuell sieht AT&S besonders folgende Aspekte, die die Geschäftsentwicklung in den kommenden Monaten beeinflussen: die Verschärfung der aktuellen Rahmenbedingungen, die Bereitstellung der Fertigungsmaterialen und des Personals, die Abläufe in der Lieferkette sowie der Nachfragesituation.AT&S beschäftigt derzeit rund 7.000 Mitarbeiter in China und produziert vor Ort einen Großteil des Konzernumsatzes. Ziel ist es, die Fertigungen sobald wie möglich wieder aufzunehmen, um die bestehenden Aufträge und Projekte abzuwickeln.Rückfragehinweis: Gerald Reischl, Director Communications & Public Relations Tel: +43 3842 200-4252; Mobil: +43 664 8859 2452; g.reischl@ats.netGerda Königstorfer, Director Investor Relations Tel: +43 3842 200-5925; Mobil: +43 676 8955 5925; g.koenigstorfer@ats.netAT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft Fabriksgasse 13 8700 Leoben / Österreich www.ats.netEnde der Mitteilung euro adhocEmittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft Fabriksgasse 13 A-8700 Leoben Telefon: 03842 200-0 FAX: Email: ir@ats.net WWW: www.ats.net ISIN: AT0000969985 Indizes: ATX GP, WBI, ATX, VÖNIX Börsen: Wien Sprache: Deutsch