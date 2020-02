Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Mayr-Melnhof +0,81% auf 125, davor 9 Tage im Minus (-4,02% Verlust von 129,2 auf 124), BKS Bank Stamm 0% auf 16, davor 5 Tage ohne Veränderung , Heid AG +4,55% auf 2,3, davor 5 Tage ohne Veränderung , CA Immo -0,13% auf 39,7, davor 4 Tage im Plus (1,66% Zuwachs von 39,1 auf 39,75), Österreichische Staatsdruckerei Holding +0,87% auf 23,2, davor 4 Tage ohne Veränderung . Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: YY Inc. (bester mit 7,96%), YY Inc. (schlechtester mit 7,96%), DOW (schlechtester mit -4,95%), VISA(schlechtester mit -4,44%), Ambarella (bester mit 3,56%), Aumann (schlechtester mit -4,95%), Apple (schlechtester mit -4,43%), SLM Solutions (bester mit 6,57%), Amgen (schlechtester mit -4,47%), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...