Seit 20 Jahren können vermögende Fans einmal jährlich ein Mittagessen mit Investorenlegende Warren Buffett ersteigern. Der Preis dafür kletterte von 25.000 auf 4,6 Millionen Dollar. Jetzt sagen Gewinner, was das noble Steak ihnen gebracht hat.

Das Steakhaus Smith & Wollensky an der Third Avenue in Manhattan ist kein Ort für einen lockeren Lunch. Jeder Zentimeter strahlt Bedeutung aus - vom livrierten Pagen an der Tür bis zu den Messingschildern mit den Namen prominenter Gäste über den dunklen Holztischen. Hier treffen sich Besucher, die bei deftigem Fleisch und schwerem Rotwein Wichtiges zu besprechen haben. Ein teures Vergnügen: Das Prime Rib auf der gerahmten Speisekarte kostet mittags 59 Dollar, Beilagen extra.

Einmal im Jahr zieht hier eine Gruppe Gäste ein, für die Geld keine Rolle spielt. Dann lädt Investmentlegende Warren Buffett zum vermutlich exklusivsten Mittagessen der Welt. Seit 2004 ist Smith & Wollensky fast immer der Schauplatz des "Power of One"-Lunches. An seinem Stammplatz neben der offenen Küche trifft sich der Berkshire-Hathaway-CEO dann mit dem Gewinner einer Benefizauktion und dessen Begleitern. Für die Dauer eines Steaks unterhält sich Buffett über Berufliches und Banales, analysiert die Weltlage und posiert für Fotos. Nur über seine nächsten Investments schweigt er, während er meist ein Medium Rare Sirloin Steak mit Rösti und Cherry Cola verspeist. Die Rechnung übernimmt das Restaurant.

Die Aussicht, mit dem viertreichsten Menschen der Welt im kleinen Kreis die Köpfe zusammenzustecken, übt eine nahezu magische Anziehungskraft auf Investoren und Unternehmer aus. "Business Lunch mit Buffett" hat sich in 20 Jahren von einer kreativen Spendensammelidee zum exklusiven Accessoire für Wirtschaftslenker entwickelt. Das treibt die Preise. Auktionsgewinner zahlen siebenstellige Summen, um mit dem Orakel von Omaha Zeit zu verbringen. Das Geld kommt der Glide Foundation in San Francisco zugute, die sich um Obdachlose kümmert und für die sich schon Buffetts verstorbene Frau Susan engagiert hatte. Mehr als 34 Millionen Dollar hat der Lunch über die Jahre eingebracht.

Zwei Stunden für 4,6 Millionen

Doch den Bietern geht es nicht zuallererst darum, sozial Benachteiligten in der Bay Area zu helfen. Manche hoffen auf Investmenttipps, andere vor allem auf ein Foto mit Buffett. Ein Auktionsgewinner arbeitet mittlerweile selbst bei Berkshire Hathaway. Andere führen ihre eigenen profitablen Fonds. Mehrere Gewinner haben ihr Steak anonym genossen, andere wollen Publicity. Ein Sieger ließ das Mittagessen gar ganz ausfallen - obwohl er fast 4,6 Millionen Dollar ausgegeben hatte. Doch sind zwei Stunden und ein deftiges Mittagessen mit Buffett wirklich solche Summen wert?

Große Erwartungen hatte Pete Budlong nicht, als er sich vor 20 Jahren mit einer Freundin aufmachte, eine Benefizauktion in einer Kirche im Design District von San Francisco zu besuchen. Vielleicht würde er ein paar Tausend Dollar ausgeben, um das signierte Trikot eines Spielers der San Francisco Giants zu ersteigern, womöglich noch einen Matisse-Linolschnitt, aber nichts Spektakuläres. Budlongs Portemonnaie saß damals locker. Der Dotcom-Boom hatte ihn finanziell unabhängig gemacht. Als er den Auktionskatalog durchblätterte, stieß er auf etwas Unerwartetes: Lunch mit Warren Buffett für den Gewinner und bis zu sieben Begleiter. Startgebot: 10.000 Dollar."Ich habe ihn damals schon vom Spielfeldrand aus bewundert", erinnert sich Budlong. Als die Auktionatoren, die Hollywood-Stars Sharon Stone und Robin Williams, den Lunch aufriefen, zögerte er deshalb nicht. Mit einem Gebot von 25.000 Dollar gewann er die Versteigerung, ein absolutes Schnäppchen, gemessen an den Preisen, die in den vergangenen Jahren aufgerufen wurden. Auch den Matisse nahm er mit nach Hause. Das Trikot nicht.

"Der Lunch war vermutlich die einzig wirklich unterbewertete Anlage, die ich jemals identifiziert habe", sagt Budlong und lacht. Seine Investorentage liegen lange hinter ihm. Als die Internetblase platzte, scheiterte auch seine Firma. "Ich war damals ein schrecklicher Anleger", sagt er. Doch er stand wieder auf. Vor vier Jahren gründete er das Start-up Hundy, das Kleinkredite vermittelt. Zuletzt wurde es mit vier Millionen Dollar bewertet.An den Lunch mit Buffett denkt er gern zurück. Die Gruppe traf sich im Restaurant Stars in San Francisco. Promi-Koch Jeremiah Tower servierte moderne amerikanische Küche, zur ...

