Im Fokus der Anleger steht an diesem Dienstag erneut das Coronavirus. Zudem legt eine Reihe von Unternehmen Zahlen vor.

Coronavirus, Zahlenreigen, US-Vorwahlen: Gleich mehrere Impulse erwarten an diesem Dienstag die Märkte. Am Montag schloss der deutsche Leitindex ein halbes Prozent im Plus bei 13.045 Punkten, nachdem er am Freitag mit einem deutlichen Minus bei 12.982 Punkten aus dem Handel gegangen war. Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der Dax vor dem Handelsstart bei bis zu einem halben Prozent im Plus.

Das Coronavirus sorgt weiter für Beunruhigung. Die Gesundheitskommission in Peking hat am Dienstag den bisher stärksten Anstieg der Infektionen und Todesfälle innerhalb eines Tages in China vermeldet. Die Zahl der Toten erhöhte sich um 64 auf 425, die Zahl der bestätigten Infektionen in China stieg sprunghaft um 3235 auf 20.438 Fälle.

Weltweit sind zudem rund 180 Erkrankungen in zwei Dutzend weiteren Ländern bestätigt worden. In Deutschland haben sich inzwischen zwölf Menschen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.

Das Virus hatte bisher großen Einfluss auf die Märkte: Die Börsen in China sackten am Montag so stark ab wie zuletzt 2015. Der Dax war zum Schluss der vergangenen Woche unter die Marke von 13.000 Punkten gefallen, erholte sich aber zum Wochenstart wieder.

In den USA haben die Demokraten die erste Vorwahl abgehalten. Die Ergebnisse aus dem US-Bundesstaat Iowa verzögern sich aber - aus Kreisen der Demokraten heißt es, dass Qualitätskontrollen der Grund seien. Favorit ist der linksgerichtete Senator Bernie Sanders.

Neue Geschäftszahlen legen an diesem Montag unter anderem der Energiekonzern BP und der US-Autobauer Ford vor. Auch der Medienkonzern Walt Disney gewährt Einblick in seine Bücher.

1 - Vorgabe aus den USA

Nach dem jüngsten Kursrutsch ist zu Wochenbeginn Zuversicht an die Wall Street zurückgekehrt. Gute Stimmung lösten unter anderem ermutigende Konjunkturdaten aus. So deutet der ISM-Einkaufsmanagerindex darauf hin, dass die US-Industrie nach monatelanger Talfahrt wieder wächst.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging am Montag 0,5 Prozent fester aus dem Handel bei 28.399,81 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,7 Prozent auf 3.248,92 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann sogar 1,3 Prozent hinzu auf 9.273,40 Punkte.

2 - Handel in Asien

Die asiatischen Börsen zeigen sich nach dem Kursrutsch am Wochenbeginn wieder zuversichtlicher. Die Sorgen vor den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus-Ausbruchs sind abgeflacht, obwohl die Gesamtzahl der Todesfälle in China auf 425 gestiegen ist.

Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index lag im Tagesverlauf 0,4 Prozent höher bei 23.056 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,6 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...