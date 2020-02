Nach der abgeschlossenen Abnabelung vom Bosch-Konzern gibt es bei Syntegon nun erste Änderungen - und zwar an der Spitze: CEO Dr. Stefan König verlässt das Unternehmen; sein Nachfolger ist kein Unbekannter in der Verpackungsbranche. Zum 1. März 2020 übernimmt Dr. Michael Grosse den Posten des CEO bei Syntegon Technology. Er war zuletzt Mitglied im Vorstand von Tetra Pak und verfügt über einschlägige Führungs- und Managementerfahrung in der internationalen Maschinenbaubranche, insbesondere in den Bereichen Prozess- und Verpackungstechnik für die Lebensmittelindustrie. Grosse war seit 2003 für Tetra ...

