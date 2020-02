Joe Kaeser hat Siemens so gründlich umgebaut, dass viele Mitarbeiter zutiefst verunsichert sind. Unter ihnen wachsen die Zweifel am künftigen digitalen Kerngeschäft - denn hier hat der Konzern mächtige Wettbewerber.

Anfang Januar unternahmen Siemens-Chef Joe Kaeser und sein Stellvertreter Roland Busch eine Reise nach Berlin. In einer großen Halle baute der Konzern vor vielen Jahren Autos, heute stellt er die Außenstelle A32 aussichtsreichen Start-ups zur Verfügung - und nutzte sie ab und an für Veranstaltungen. Das zukunftsfrohe Ambiente stimmte die Gesprächspartner der beiden Top-Manager jedoch nur bedingt optimistisch. Teilnehmer berichten, dass Kaeser und Busch teils heftige Kritik einstecken mussten - eine Vorbereitung auf die folgende Auseinandersetzung mit Klimaaktivisten, die sich am Australiengeschäft störten.

In der Berliner Halle hatten sich 50 Betriebsräte aus allen Bereichen des Konzerns versammelt, um Antworten auf drängende Fragen zu bekommen. "Werden noch weitere Bereiche des Konzerns umgebaut oder an die Börse gebracht?", wollte ein Arbeitnehmervertreter wissen. "Warum werden in Sparten, die zweistellige Margen abliefern, Sparprogramme aufgelegt?", ein anderer. Dass der Konzern aus Kostengründen einige Weihnachtsfeiern gestrichen hatte, trug nicht zur Entspannung der Atmosphäre bei.

Ruhe ist nicht in Sicht. Schließlich steckt Siemens mitten im größten Umbau seiner 172-jährigen Geschichte. Kaeser formt den Konzern zu einer Art Holding um, in der nur Platz für von ihm als zukunftsträchtig und renditestark eingeschätzte Geschäftsfelder ist. Die übrigen Aktivitäten kommen weg. Im Herbst soll die Mehrheit der Anteile der Gas- und Dampfturbinensparte unter dem Namen Siemens Energy an die Börse gehen. Damit trennt sich der Konzern nicht nur von 20 Milliarden Euro Umsatz und gut einem Viertel seiner aktuell 380 000 Mitarbeiter, sondern auch von seinen historischen Wurzeln.

Wer den Umbau fortführen wird, ist noch unklar. Für Joe Kaeser könnte die Hauptversammlung in der kommenden Woche seine letzte als Konzernchef sein. Im Sommer soll der Aufsichtsrat über Kaesers Nachfolge entscheiden. Nach einem Bericht des "Handelsblatt" könnte dieser dann bereits vor der Hauptversammlung 2021 erfolgen, obwohl Kaesers Vertrag eigentlich bis dahin lauft.Die Zweifel an der von Kaeser eingeschlagenen Strategie werden indes immer lauter. In den Fokus geraten dabei zunehmend die von Kaeser zu Hauptgeschäftsfeldern auserkorene Industrieautomation (Digital Industries) und Gebäude- und Elektrotechnik (Smart Infrastructure). Derzeit liefern die Sparten die besten Ergebnisse im Konzern - aber wird das so bleiben?Mit der Ausrichtung auf digitale Anwendungen für Industrie und Infrastruktur begibt sich der deutsche Traditionskonzern Siemens in direkte Konkurrenz zu IT-Giganten wie Microsoft, Google und Alibaba.

Sie alle setzen auf die Digitalisierung der Fabrik als künftigen Geldbringer. "Noch hat Siemens durch sein Industrie-Know-how Vorteile bei der Automatisierung und zählt zu den Marktführern. Doch der Kampf um den Milliardenmarkt hat erst begonnen, die Softwarekonzerne holen rasant auf", sagt Axel Oppermann, Chef des Beratungsunternehmens Avispador.Kaeser hat beiden Sparten mehr als nur wettbewerbsfähige Renditeziele verordnet. In der Industrieautomation soll die Gewinnspanne künftig zwischen 17 und 23 Prozent liegen, in der Gebäudetechnik zwischen 10 und 15 Prozent. Im dritten Quartal 2019 verfehlten beide Bereiche die Zielvorgaben, drei Monate später hielten sie sie wieder ein. Bis zum Jahr 2023 sollen sie nun trotzdem insgesamt 600 Millionen Euro Kosten sparen.

In der kommenden Woche will Kaeser die Aktionäre bei der Hauptversammlung vom Sinn des Umbaus überzeugen. Intern hat der bereits enorme Verwerfungen hinterlassen. "Für ein Drittel der Mitarbeiter bedeutet er eine Chance, für zwei Drittel bedeutet er Unsicherheit und Angst", sagt ein ehemaliger Siemens-Manager. Die Gesamtbetriebsratsvorsitzende Birgit Steinborn beobachtet "sehr große Verunsicherung", ältere Mitarbeiter drängten vermehrt in Altersteilzeit. Besonders groß soll die Verunsicherung ausgerechnet in den Sparten sein, in die Kaeser seine großen Hoffnungen setzt. Die Siemensstadt im Westen Berlins spielt bei den Plänen eine zentrale Rolle. Auf dem 70 Hektar großen Areal ist der Konzern schon seit Jahrzehnten aktiv, die roten Backsteinfassaden der Werke und Verwaltungsgebäude aus der Gründerzeit verleihen dem Straßenzug musealen Charme. Im Inneren des Verwaltungsgebäudes erklärt Karina Rigby, dass es hier nicht um die Vergangenheit gehe, sondern um die Zukunft.

