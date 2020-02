Welche Kanzleien haben es ins Ranking geschafft, welche Insolvenzverwalter konnten die meisten Verfahren an Land ziehen? Der detaillierte Marktüberblick zeigt, wie sich Schwergewichte und Newcomer 2018 geschlagen haben.

Mehr Verfahren, größere Unternehmen und eine neue Nummer Eins - so lässt sich das Insolvenzjahr 2019 zusammenfassen. Doch es geht auch emotionaler: mit Dramen und Skandalen, spektakulären Rettungsmissionen und gescheiterten Sanierungsoptionen. Das Insolvenzspektrum reichte von der Havarie der Elsflether Werft und der Aufregung um das Segelschulschiff Gorch Fock, über die Noteinsätze bei Condor und Germania, bis zu den Modekrisen von Gerry Weber und AWG. Dazu: Krankenhauspleiten, Bäckereischließungen sowie allerlei automobile Verwerfungen.

Insgesamt 7908 Insolvenzverfahren wurden im vergangenen Jahr über das Vermögen von Kapital- und Personengesellschaften eröffnet. Damit gab es erstmals seit sechs Jahren "wieder mehr Unternehmensinsolvenzen", sagt Jens Décieux vom Datenspezialisten STP Business Information. Exklusiv für die WirtschaftsWoche haben Décieux und sein Team die Angaben aller deutschen Amtsgerichte zu Unternehmensinsolvenzen ausgewertet, die Daten um Schutzschirm- und Eigenverwaltungsverfahren angereichert und auf dieser Basis jene 50 Kanzleien und einzelnen Verwalter herausdestilliert, die 2019 die meisten Verfahren bearbeitet haben.

Neben der rein quantitativen Auswertung, analysierten die Karlsruher Experten, welche Verwalter im vergangenen Jahr die umsatzstärksten Unternehmen betreuten. Damit lässt sich auch ableiten, welche Kanzleien und Verwalter die wirtschaftlich spannendsten Verfahren bearbeitet haben.

Das Ergebnis ist eindeutig: "Bei den Großverfahren führen Christoph Schulte-Kaubrügger, Ottmar Hermann, Christoph Morgen und Stefan Meyer die Rangfolge an", sagt Décieux. "Die Umsätze der von ihnen betreuten Unternehmen lagen 2019 bei jeweils mehr als einer Milliarde Euro." White&Case-Partner Schulte-Kaubrügger konnte dabei vor allem von der Insolvenz des Potsdamer Energiehändlers Natgas profitieren, Kanzleikollege Biner Bähr mit der Kronenbrot-Gruppe. Brinkmann-Partner Morgen punktete vor allem als Sachwalter des Windanlagenherstellers Senvion und Pluta-Mann Meyer als Gerry-Weber-Sachwalter. Die Thomas-Cook-Pleite wirkte derweil nicht nur für hww-Verwalter Hermann geschäftsbelebend, sondern auch für Lucas Flöther als Sachwalter der Cook-Tochter Condor. Zuvor war Flöther bereits bei der Fluglinie Germania im Rennen. Das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg entschied sich aber letztlich für Rüdiger Wienberg als Verwalter. Anchor-Partner Tobias Wahl war indes beim Buchgroßhändler KNV im Einsatz und Krankenhausspezialist Rainer Eckert bei ViaSalus. Die Insolvenzen des Energieabieters BEV und von Mitec-Automotive sicherten Axel Bierbach ein Platz in der Umsatz-Top-10.

Die führenden Insolvenzkanzleien 2019Das UmsatzrankingRang

Name

Kanzlei

Gesamtumsatzder betreuten Unternehmen

1

Schulte-Kaubrügger, Christoph

White & Case Insolvenz GbR

3018.46

2

Hermann, Ottmar

hww hermann wienberg wilhelm

1677.78

3

Morgen, Christoph

Brinkmann & Partner

1409.34

4

Meyer, Stefan

PLUTA Rechtsanwalts GmbH

1066.24

5

Flöther, Lucas F.

Flöther & Wissing Insolvenzverwaltung GbR

735.92

6

Wahl, Tobias

anchor Rechtsanwälte

675.38

7

Wienberg, Rüdiger

hww hermann wienberg wilhelm

436.41

8

Bähr, Biner

White & Case Insolvenz GbR

418.76

9

Eckert, Rainer

Eckert Insolvenzrecht

369.48

10

Bierbach, Axel

MHBK Rechtsanwälte

355.63

Noch haben Verfahren von Unternehmen mit mehr als 100 Millionen Euro zwar Seltenheitswert. Doch auch der Wirtschaftsaufschwung der vergangenen Jahre scheint passé und damit die lange Phase rückläufiger Insolvenzzahlen. So gab es den STP-Daten zufolge 2019 bereits einen leichten Anstieg der Unternehmensinsolvenzen um 0,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mit Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hamburg hätten dabei vor allem die wirtschaftlichen Kraftzentren des Landes mehr Insolvenzfälle verzeichnet, sagt Décieux. In der Logistikbranche, im Einzelhandel und in der Gastronomie seien die Zahlen länderübergreifend gestiegen.

Die Top-50 Kanzleien

Insgesamt 3935 Verfahren - und damit nahezu die Hälfte aller Unternehmensinsolvenzen in Deutschland - wurden von Verwaltern der 50 Top-Kanzleien geführt. Um dazu zugehören, waren 2019 mindesten 34 eröffnete Insolvenzverfahren erforderlich. Dmp Solutions, Dr. Sponagel, Runkel Schneider Weber, Römermann und Wellensiek gelang es, die Hürde zu nehmen. Höchster Neueinsteiger wurde Wallner Weiß mit 41 Verfahren, darunter unter anderem die Pleite des TV-Gerätehersteller Loewe. Bereits seit längerem tummeln sich Hammes Rechtsanwälte, Grub Brugger, Dr. Berner & Partner und der Düsseldorfer Vollblut-Insolvenzrechtler Horst Piepenburg mit Piepenburg-Gerling unter den Top-50.

Die führenden Insolvenzkanzleien 2019Die Plätze 50 bis 31 im Überblick

Kanzlei

eröffneteVerfahren 2019Vorjahres-rangEntwicklungRangVerfahren-änderung

BRRS Rechtsanwälte

34

35

-3

-2

dmp solutions GmbH

34

neu

neu

neu

Dr. Sponagel Rechtsanwälte

35

neu

neu

neu

hammes. Rechtsanwälte - Insolvenzverwalter

35

30

-7

-8

Grub Brugger Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB

36

35

-1

0

Johlke, Niethammer & Partner

36

22

-14

-21

Rechtsanwälte Runkel Schneider Weber

38

neu

neu

neu

Römermann Insolvenzverwalter GmbH

38

neu

neu

neu

Wellensiek Rechtsanwälte PartG mbB

38

neu

neu

neu

Dr. Berner & Partner

40

31

-3

-2

Eckert Insolvenzrecht GbR

40

17

-17

-28

FRH Rechtsanwälte - Steuerberater

40

31

-3

-2

Piepenburg

40

24

-10

-15

SRI Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

41

29

-4

-4

Wagner & Dr. Lehner GbR

41

33

0

2

Wallner Weiß

41

neu

neu

neu

HRM HENNEKE RÖPKE Partnerschaft Rechtsanwälte

43

28

-4

-3

D'Avoine Teubler Neu Rechtsanwälte

43

21

-10

-18

Siemon Insolvenzmanagement

44

33

3

5

anchor Rechtsanwälte

45

33

4

6

B+O Böhme Oelbermann

47

26

-2

-1

Die Plätze 30 bis 11

Die Top-30-Kanzleien

