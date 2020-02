Mit mehr als einer Milliarde Arzneimittelpackungen mit neuem digitalen Schutz und täglich mehr als sechs Millionen Scans in Apotheken und Großhandel hat das digitale Fälschungsschutzsystem "Securpharm" ein gelungenes erstes Praxisjahr hinter sich. Vor einem Jahr, am 9. Februar 2019, ging das System für die Umsetzung der EU-Fälschungsschutzrichtlinie an den Start. Nahezu alle verschreibungspflichtigen Arzneimittel, die seitdem in Verkehr gebracht werden, müssen zusätzliche Sicherheitsmerkmale - einen Erstöffnungsschutz und eine individuelle Packungsnummer - tragen und werden noch einmal auf Echtheit ...

