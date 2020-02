++ Europäische Indizes steigen, da der Rückgang in China gestoppt wurde ++ DE30 bricht über die lokale Marktgeometrie hinaus und steigt weiter ++ Lufthansa verlängert das Flugverbot in China bis Ende Februar ++Die chinesischen Indizes haben heute ihren Rückgang gestoppt und damit die Stimmung in anderen Teilen der Welt verbessert. Die europäischen Aktien steigen stark an, wobei die meisten westeuropäischen Indizes über 1% höher notieren. Aktien aus Italien und Großbritannien führen die Gewinne an, während Aktien aus Österreich am stärksten zurückbleiben. Unternehmen der Bergbau- und Raffinerieindustrie ...

