Die Zahl der Deutschen, die ein Jahreseinkommen von mindestens einer Million Euro verzeichnen, ist stark gestiegen. Erstaunlich viele von ihnen sind angestellt beschäftigt, doch das wirklich große Geld fließt anderswo.

Wer wissen will, wie viele Reiche es in einem Land gibt oder gar auf der ganzen Welt, der schaut sich meist die Vermögen an. Seien es die Forbes-Liste, die verschiedenen Global oder World Wealth Reports oder auch die Europäische Zentralbank (EZB), sie alle versuchen, den Wohlstand in Form von Haben zu erfassen.

Das macht die Aufgabe jedoch nahezu unmöglich. Kaum jemand weiß wirklich, wie viel Geld die Reichen haben. Sie selbst reden eher selten darüber und selbst wenn sie an repräsentativen Umfragen teilnähmen, wäre ihre Zahl zu klein, um aus den Einzelantworten Rückschlüsse auf "die Reichen" als Gruppe zu ziehen. Selbst der Goldstandard der Vermögensvergleiche, die Forbes-Liste, arbeitet nur mit Schätzwerten.

Es gibt jedoch einen Bereich, in dem handfeste Daten vorliegen: die Einkommen. Sofern diese vorschriftsgemäß in der Steuererklärung angegeben werden, hat der Staat ein recht detailliertes Bild von der Einkommenssituation der Top-Verdiener - und dank des Statistischen Bundesamtes auch jeder andere, der sich dafür interessiert.

Die derzeit aktuellsten Daten zu den Einkommen stammen aus der Lohn- und Einkommensteuerstatistik aus dem Jahr 2015. ...

