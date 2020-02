Schöne Informationen habe ich auf meine Anfrage hin von Anna Grausgruber bekommen, ich hatte die neue IR-Chefin von Wienerberger gefragt, warum denn ihrer Meinung nach Wienerberger - entgegen des ATX - in der 1. Jänner-Hälfte eher schwach performt hätte und in der 2. Hälfte so stark. Hier die - wie ich finde - sehr interessanten Infos. "Am 3.12.2019 haben wir die erfolgreiche Beendigung des Aktienrückkaufprogramms kommuniziert Starke Performance im Dezember ~ +10% (24,0 auf 26,42) Geringere Handelsumsätze in den ersten beiden Jännerwochen im Vergleich zu Dezember -> wird oft beobachtet; dadurch können mit wenig Volumen Tendenzen verstärkt werden Zweite Jännerhälfte zeigte höhere Volumina als die erste ...

