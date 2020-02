Die zu Michael Tojners Montana Tech Components gehörende börsenotierte Aluflexpack AG hat vorläufigen Zahlen zufolge im Jahr 2019 einen Umsatz in der Höhe von 207,9 Mio. Euro erreicht. Dies entspricht einem Wachstum von 14,4 Prozent verglichen zur Vorjahresperiode (181,7 Mio.), wie das Unternehmen mitteilt. Das organische Umsatzwachstum betrug bereinigt um die Konsolidierungseffekte der türkischen Tochtergesellschaft Arimpeks, die im September 2018 akquiriert wurde, 8,4 Prozent. Die Entwicklung basiere auf einem guten Geschäftsverlauf in allen wichtigen Endproduktmärkten der Aluflexpack - insbesondere in den Endmärkten Kaffee/Tee, Milchprodukte und Tiernahrung, wo die Umsätze jeweils um 39%, 7% und 16% anstiegen, betont das Unternehmen. Die ...

