Neuer Auftrag: Frequentis liefert der dänischen Flugsicherung Naviair eine integrierte Remote Tower-Lösung, um den zunehmenden Flugverkehr zu bewältigen und die Fluglotsen zu unterstützen. "Naviair wird zunächst einen zentralen Remote Tower am Flughafen Billund einrichten, um den Flugverkehr in der Umgebung zu managen - mit der Absicht, regionale Flughäfen von einem zentralen Standort aus zu kontrollieren, anstatt lokal von einzelnen Flughäfen aus. Die Zusammenarbeit der Fluglotsen in derselben Einrichtung wird nicht nur deren Arbeitsumgebung verbessern, sondern auch die Flexibilität steigern", meint dazu Carsten Fich, CEO von Naviair. Das integrierte Turm- und Anflugkontrollzentrum ist eine Kombination aus einem Remote Digital Tower und einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...