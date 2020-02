Bereits Mitte 2021 wollen Total und PSA eine auf Forschung und Entwicklung ausgerichtete Pilotanlage für Fahrzeugbatterien in Betrieb nehmen. Anschließend soll je eine Produktionsanlage in Frankreich und Deutschland entstehen. Um das Know-how für die Herstellung von Elektrofahrzeugbatterien in Europa zu bündeln, gründen Total und die Groupe PSA ein Joint Venture namens Automotive Cell Company (ACC). Während der Pilotphase gehört die ACC dem Total-Tochterunternehmen Saft und PSA beziehungsweise Opel ...

