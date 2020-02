Ishida trauert um seinen Ehren-Chairman und ehemaligen Präsidenten Ryuichi Ishida. Der Unternehmer verstarb nach kurzer Krankheit am 18. Januar im Alter von 84 Jahren in Kyoto, Japan. Ryuichi Ishida stand in vierter Generation an der Spitze des weltweit tätigen Familienunternehmens aus der Verpackungsindustrie. Nach seinem Firmeneintritt im Jahr 1960 übernahm Ishida 1967 die Präsidentschaft und bekleidete das Amt bis zur Übergabe an seinen Sohn Takahide Ishida im Jahr 2010. Anschließend fungierte Ryuichi Ishida noch beratend als Chairman und ab 2014 als Ehren-Chairman. Ryuichi Ishida galt als ...

