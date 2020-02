Am Dienstag setzt die Tesla-Aktie (TSLA.US) ihre Rallye fort und steigt in zwei Tagen um 40%. Die Aktie konnte seit Jahresbeginn über 110% und in den letzten acht Monaten über 400% aufwerten. Es scheint, dass die Short-Seite aufgibt. Tesla ist jetzt mehr wert als GM, Ford, Fiat Chrysler und Daimler zusammen. Diese Euphorie breitet sich auf den gesamten Markt aus - der NASDAQ (US100) notiert trotz des Coronavirus in China nahe seines Allzeithochs. Quelle: xStation 5

