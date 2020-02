Der Trend geht zum Bürohund: Unternehmen gewähren ihren Mitarbeitern vermehrt, ihren Vierbeiner mit zur Arbeit zu bringen. Wie wirkt sich das aufs Arbeitsumfeld aus?

Der Arbeitstag hat kaum begonnen, da liegt Lili schon gähnend im Konferenzraum. Ein deutliches Zeichen dafür, dass sich die 14 Jahre alte Chihuahua-Hündin im Büro wohlfühlt. Besitzer Thomas Nohl krault ihr den Kopf. Er arbeitet als Softwareentwickler bei Sumcumo, das sich auf Digitallösungen für Versicherungen und Lotterien spezialisiert hat - und Hunde am Arbeitsplatz ausdrücklich willkommen heißt.

Allein die Vorstellung hätte bei Bernd Stromberg Schnappatmung ausgelöst. "Ein Hund!? Im Büro!?", empörte sich die garstige TV-Kultfigur mal in der gleichnamigen Fernsehserie, als ein Mitarbeiter seinen Vierbeiner mit zur Arbeit brachte. Was in der Welt des fiktiven Versicherungsangestellten den Abgesang strammer Tüchtigkeit bedeutet, ist in der modernen Arbeitswelt mehr und mehr akzeptiert. Unternehmen erlauben ihren Mitarbeitern zunehmend, ihren vierbeinigen Liebling mit ins Büro zu nehmen. In der Zentrale des Internetkonzerns Amazon in Seattle zum Beispiel machen sich rund 6000 Hunde unter den Tischen breit.

Und dafür gibt es gute Gründe, findet auch Julia Lees, Mitglied der Geschäftsleitung von Sumcumo. Ein Hund strahle Entspannung aus, bringe die Mitarbeiter zum Lachen, lockere die Atmosphäre auf. Dass sie die Vierbeiner im Unternehmen als Kollegen bezeichnen, hat seinen Grund: "Bei uns haben die Hunde Aufgaben", erzählt Lees. Lili, die Chihuahua-Hündin, sorgt für Entspannung. Ihre zwei tierischen Kollegen hingegen sind etwas temperamentvoller, spielen auch gerne mal mit den Mitarbeitern. Drei Hunde sind täglich oder zumindest regelmäßig in dem Düsseldorfer Büro - bei 15 Mitarbeitern.

