Im Januar haben Vorstände und Aufsichtsräte weniger Aktien ihrer eigenen Firmen gekauft als zuvor. Bei einem SDax-Wert gab es zudem eine große Transaktion.

Die Vorstände und Aufsichtsräte in Deutschland sind zu Beginn des Jahres 2020 vorsichtiger geworden. Im Januar erreichte der Dax ein neues Allzeithoch bei 13.640 Punkten - und wie so oft in diesen Situationen handelten die Firmenlenker antizyklisch: Sie steckten deutlich weniger Geld in Aktien ihrer eigenen Firmen als in den Wochen zuvor.

Zugleich stieg auch das Volumen der Verkäufe deutlich an. "Auch wenn hier einzelne größere Verkäufe besonders herausstechen, so deutet sich dennoch an, dass die Insider insgesamt zurückhaltender werden", sagt Olaf Stotz, Professor an der Frankfurt School of Finance & Management.

Ein Grund hierfür sei sicherlich auch, dass sie die Auswirkungen des Coronavirus auf die Weltwirtschaft genau beobachten. Auch deshalb rutschte der deutsche Leitindex in den letzten Tagen zeitweise wieder unter die Marke von 13.000 Punkten.

Das Insiderbarometer, das Stotz regelmäßig aus den bei der Finanzaufsicht Bafin gemeldeten Transaktionen für das Handelsblatt berechnet, ist im Januar um gut fünf Punkte auf 126 Zähler gefallen. Das lässt sich so interpretieren, dass die Führungskräfte in den nächsten Monaten wohl mit einer Seitwärtsbewegung an den Börsen rechnen.

"Es ist sicherlich noch mit weiteren Aktienverkäufen zu rechnen, insbesondere bei den Papieren, bei denen sich eine Sicherung von Gewinnen lohnt", meint Stotz. Einen deutlichen Rückgang des deutschen Leitindex auf 12.000 Punkte hält er aber für eher unwahrscheinlich.

Mit Blick auf die weitere Ausbreitung des Coronavirus außerhalb Chinas sagt Stotz, dass die Ärzte die Wahrscheinlichkeit einer großen Pandemie nach wie vor als gering einschätzen. Daher dürften die wirtschaftlichen Auswirkungen hierzulande nicht sehr groß werden. "Insgesamt gehe ich eher davon aus, dass die Topmanager bei erneut sinkenden ...

