Check24 muss vor Gericht eine weitere Niederlage einstecken: Das Vergleichsportal darf Versicherungskunden nicht mit Prämien locken. 20 Jahre nach seiner Gründung wird es eng für Deutschlands führendes Vergleichsportal.

Check24 hatte nicht einmal einen Rechtsanwalt zur Urteilsverkündung geschickt. Die Klatsche einer weiteren Niederlage vor Gericht wollte sich offenbar kein Vertreter des Vergleichsportals persönlich abholen. Die Zivilkammer des Münchner Landgerichts bestätigte nämlich die Klage des Bundesverbands deutscher Versicherungskaufleute (BVK) in vollem Umfang. Wird das Urteil rechtskräftig, darf Check24 Versicherungskunden nicht erneut mit hohen Sondervergütungen locken.

Es war nicht das erste Mal, dass ein Gericht die Geschäftspraktiken des Unternehmens rügte. 20 Jahre nach seiner Gründung wird es eng für Deutschlands führendes Vergleichsportal. Auch weil noch im Februar eine weitere Gerichtsentscheidung ansteht. Dabei geht es die "Garantie", Nutzern die günstigsten Angebote zu liefern. Bei Sparfüchsen mag es weiterhin hoch im Kurs stehen. Noch. Denn mit der zunehmenden Digitalisierung der Finanz- und Versicherungswelt schmilzt der technische Vorsprung von Vergleichsportalen, die Vertragsabschlüsse auf ihren Webseiten ermöglichen, Allianz & Co. bisher wie Zuliefer-Betriebe nutzen, von ihnen teure Prämien kassieren und Dank der Kundendaten weitere Produktvorschläge liefern können.

Inzwischen haben sich im Netz junge Fintechs und Insurtechs etabliert; mit dem chinesischen Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen Ping An drängt ein Riese auf den deutschen Markt. Nicht zuletzt setzen auch die alt eingesessenen hiesigen Branchengrößen alles daran, verlorene Kontakte zu den Verbrauchern über eigene Portale zurückzuerobern.

Der Allianz-Konzern etwa baut sogar an einer umfassenden Finanzplattform namens Heymoney. Nachdem im vergangenen Herbst der Digitalversicherer Allianz Direct an den Start ging, soll die Plattform in diesem Jahr einen Rundum-Service in Finanzdingen bieten. Das Unternehmen gibt nur zögernd Informationen preis. Doch klar ist: Über eine App können Nutzer dann Konten führen, Versicherungen verwalten und sogar Strompreise vergleichen. Als Plus sollen sie individuelle Gutscheine erhalten und Rabatte in Geschäften.

Ein Frontalangriff auch auf Check24, den sich die Allianz dem Vernehmen nach eine zweistellige Millionensumme kosten lässt. Auf der dazu gehörigen Website heymoney.de können sich Interessierte bereits anmelden.

Kein Wunder, dass sich das Vergleichsportal und die "alte" ...

