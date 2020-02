US-Präsident Trumps "Rede zur Lage der Nation", Coronavirus und gleich mehrere Quartalsbilanzen: Die Märkte erhalten an diesem Mittwoch viele Impulse.

Im Fokus der Anleger stehen an diesem Mittwoch mehrere Ereignisse. So hat Donald Trump in der Nacht zu Mittwoch seine "Rede zur Lage der Nation" gehalten. Die US-Wirtschaft sieht der US-Präsident in einem Aufschwung, der seinesgleichen sucht. Die Zeit des amerikanischen Abstiegs sei vorbei, der Wohlstand wachse und die Arbeitslosigkeit sinke, sagte er im US-Kongress.

Zudem dürfte das Coronavirus die Anleger weiter beschäftigen. Zwar eroberte der Dax nach dem Kurssturz der vergangenen Woche am Dienstag die Marke von 13.200 Punkten zurück und schloss damit mehr als 200 Zähler höher. Doch solange sich nicht abzeichnet, dass die bisher ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung der Virusinfektion greifen, indem beispielsweise die Fallzahlen konstant bleiben, dürften die Kursanstiege an den Aktienmärkten begrenzt bleiben, meinen Experten.

Neue Impulse erhalten die Märkte außerdem von einer ganzen Reihe an Unternehmenszahlen: Siemens hält nicht nur seine Hauptversammlung ab, sondern präsentiert auch die Bilanz seines ersten Quartals - und gibt damit einen Hinweis darauf, wie der Münchner Konzern in die im Frühjahr geplante Aufspaltung gehen wird. Zudem geben Infineon, General Motors, Ford und Spotify Einblick in ihre Bücher.

Vor dem Handelsstart notiert der deutsche Leitindex auf außerbörslichen Handelsplattformen leicht im Minus.

1 - Vorgabe aus den USA

Die jüngsten Geldspritzen der chinesischen Notenbank haben die Wall Street am Dienstag beflügelt. Börsianer äußerten die Hoffnung, dass sich die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus-Ausbruchs in Grenzen halten. "Wenn China alles Erforderliche tut, um das Schlimmste zu verhindern, was die finanzielle Seite angeht, dann war die Marktschwäche vergangene Woche vielleicht etwas übertrieben", sagte Anlagestratege Willie Delwiche vom Finanzhaus Baird. Die chinesische Zentralbank pumpte nach eigener Auskunft am Montag und Dienstag umgerechnet etwa 220 Milliarden Euro zur Stabilisierung in das heimische Finanzsystem.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 1,4 Prozent höher aus dem Handel bei knapp 28.808 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 1,5 Prozent auf nahezu 3298 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stieg sogar 2,1 Prozent auf rund 9468 Stellen und erreichte damit ein neues Rekordhoch.

2 - Handel in Asien

Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch stabil gezeigt. Die Hoffnung auf zusätzliche Impulse zur Abmilderung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs hob trotz des Risikos einer weiteren Ausbreitung der Epidemie die Stimmung der Anleger. China und andere Länder haben in dem Versuch das Virus einzudämmen Reisebeschränkungen verhängt, Unternehmen Produktionsstätten und Filialen geschlossen, Flugverbindungen nach China sind ausgesetzt.

Viele Investoren argumentieren, dass jede Verlangsamung des chinesischen Wirtschaftswachstums vorübergehend wäre und dass die politischen Schritte Chinas Grund genug seien, optimistisch in Bezug auf die Wachstumsaussichten zu bleiben. Aber bisher hat China keinen Weg gefunden, die Ausbreitung des Virus zu stoppen. "Wir werden einen starken Tag in Asien haben, aber ob dies die Umkehrung eines Abwärtstrends ist, bleibt abzuwarten", sagte Michael McCarthy, Chefmarktstratege bei CMC Markets in Sydney.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,2 Prozent höher bei 23.349 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1 Prozent und lag bei 1702 Punkten. Die Börse in Schanghai lag 1,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...