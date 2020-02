BaFin stellt Verstoß von Ontake Research gegen § 86 Abs. 1 WpHG festDGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Stellungnahme BaFin stellt Verstoß von Ontake Research gegen § 86 Abs. 1 WpHG fest05.02.2020 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.BaFin stellt Verstoß von Ontake Research gegen § 86 Abs. 1 WpHG festDie BaFin veröffentlichte heute am 04.02.2020 eine Warnung, dass Ontake Research gegen § 86 Abs. 1 WpHG verstoßen hat. Laut BaFin liegt von der Person keine Tätigkeitsanzeige nach § 86 Absatz 1 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) vor. Ferner enthalte die Internetseite der ONTAKE RESEARCH kein Impressum, sodass ihr Sitz oder Wohnort unbekannt sei.Der genaue Wortlaut findet sich hier:https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Meldung/2020/meldung_2020_02_04_Ontake_Research.htmlFerner empfiehlt die BaFin in der Pressemitteilung generell, sich vor Anlageentscheidungen aus mehreren Quellen zu informieren und dabei auf deren Seriosität zu achten.Kontakt: AURELIUS Gruppe Anke Banaschewski Investor Relations & Corporate Communications Telefon: +49 (89) 544799 - 0 Fax: +49 (89) 544799 - 55 Email: investor@aureliusinvest.de05.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA Ludwig-Ganghofer-Straße 6 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 (0)89 544 799-0 Fax: +49 (0)89 544 799-55 E-Mail: info@aureliusinvest.de Internet: www.aureliusinvest.de ISIN: DE000A0JK2A8 WKN: A0JK2A Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 968235Ende der Mitteilung DGAP News-Service968235 05.02.2020