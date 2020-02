Der amerikanische Büroartikelhersteller Office Depot Inc. (ISIN: US6762201068, NYSE: ODP) zahlt am 13. März 2020 eine Quartalsdividende von 0,025 US-Dollar aus. Record date ist der 2. März 2020. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,10 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 2,38 US-Dollar beträgt die aktuelle Dividendenrendite 4,20 Prozent (Stand: 4. Februar 2020). Office Depot hat seinen Firmensitz in Boca Raton ...

