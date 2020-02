Die börsenotierte Addiko Group hat ihr vorläufiges Ergebnis für das Jahr 2019 veröffentlicht. Die Bank erzielte ein 2019 Ergebnis nach Steuern von 35,1 Mio. Euro einschließlich Einmaleffekten (2018: 104,2 Mio.), wobei das Ergebnis nach Steuern für das vierte Quartal 11,7 Mio. Euro ausmachte (4Q18: 7,8 Mio.), wie die auf Konsumenten und SME spezialisierte Bank mitteilt. Das bereinigte Ergebnis nach Steuern in Höhe von 40,9 Mio. Euro (2018: 30,9 Mio. Euro) sei hauptsächlich auf die fortgesetzte Umsetzung der Fokusstrategie von Addiko zurückzuführen, welche sich in dem gestiegenen Anteil der beiden Fokusbereiche Konsumenten und SME auf 62% der Bruttokundenforderungen zum Jahresende 2019 (2018: 56%) widerspiele, so die Bank. Der ...

