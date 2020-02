Die Erholungsbewegung an den europäischen Aktienmärkten hat am Dienstag weiter an Dynamik gewonnen. Der DAX stieg um 1,8 Prozent auf 13.282 Punkte, und der Euro-Stoxx-50 verbesserte sich um 1,9 Prozent auf 3.732 Punkte. Der Markt geht derzeit nicht davon aus, dass das Virus die weltweite Konjunktur zum Entgleisen bringt. Gefragt waren dann auch die Verlierer der vergangenen Wochen, die konjunkturabhängigen Rohstoff-Aktien und die Ölwerte, die auch von guten Zahlen des BP-Konzerns angefeuert wurden. Der Index der Banken legte mit einem Plus von 1,9 Prozent ebenfalls überdurchschnittlich zu. Intesa Sanpaolo hat sowohl bei den Umsätzen als auch beim Gewinn die Erwartungen deutlich geschlagen. Der Kurs stieg um 2,9 Prozent und stützte auch die Kurse der ...

