Aus dem Financial Segment war am gestrigen Tag unter anderem die Hamburger Sparkasse mit einem Covered Bond (CB) auf dem EUR denominierten Primärmarkt aktiv. Dieser hatte ein Volumen von EUR 500 Mio. sowie eine Laufzeit von acht Jahren und wurde bei MS flat gepreist. Santander Consumer Bank AG plant ebenfalls in naher Zukunft im Covered Bond Segment tätig zu werden (geplant: EUR 500 Mio., 10J). Die schwedische SEB preiste eine Senior Non-Preferred Emission mit einem Volumen von EUR 1 Mrd. und einer Laufzeit von sieben Jahren bei MS+58 BP. Im Corporate Segment war IBM mit einer Dreifach-Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 3,75 Mrd. aktiv (Tranche A: EUR 1,3 Mrd., 8J, MS+45 BP; Tranche B: EUR 1,6 Mrd., 12J, MS+60 BP; Tranche C: EUR 850 ...

